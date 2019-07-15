Магнитогорск ждет приезда Владимира Путина

Визит президента России Владимира Путина ожидают в Челябинской области на этой неделе.

Накануне, на канале «Россия 1» анонсировали приезд главы государства в Магнитогорск в конце текущей недели.

Осведомленный источник в правительстве области подтвердил вероятность приезда Владимира Путина в Магнитку. Программа визита в настоящий момент уточняется.

Предполагается, что глава государства побывает на Магнитогорском металлургическом комбинате, где примет участие в запуске агломашины агломерационной фабрики № 5.

Как уже сообщало агентство, в апреле состоялся рабочий запуск агломерационной машины №1, которая выдала первый агломерат для доменного цеха. Запуск агломашины №2 намечен на июль. Новая аглофабрика оснащена 19 природоохранными объектами. Планируется, что реализация проекта позволит сократить объем выбросов пыли и бензапирена в атмосферу, а также взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения. С пуском новой аглофабрики удастся вывести из эксплуатации и законсервировать морально и физически устаревшую аглофабрику № 4.

Предполагается также, что Владимир Путин побывает у дома №164 на проспекте Карла Маркса, где 31 декабря 2018 года при взрыве бытового газа погибли 39 человек. Тогда глава государства прилетал в Магнитогорск, побывал на месте трагедии, в больнице, провел совещания и дал ряд поручений.

Затем президент подписал распоряжение о расселении жителей всех 12-ти подъездов (изначально речь шла только о 7 и 8 подъездах). После получения результатов экспертизы по состоянию дома, которая признала дом пригодным для проживания, жильцам была предоставлена возможность выбора – остаться в своих квартирах или переселяться.

Магнитка в этом году отмечает 90-летие со дня образования города. Вполне вероятно, что часть мероприятий главы государства будут связаны и с этой темой.

День металлурга, который отмечается в предстоящие выходные, станет финальным аккордом в череде торжеств, посвященных юбилею Магнитогорска. Празднование начнется 18 июля и продолжится 19 июля.