Миасский депутат, который может лишиться мандата по рекомендации губернатора, получил отсрочку

Сегодня, 22 февраля, Собрание депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) не внесло в повестку вопрос о повторном рассмотрении заявления губернатора о досрочном прекращении полномочий депутата Фатиха Мамлеева, в декларациях которого были выявлены серьезные нарушения.

Напомним, 18 февраля, Челябинский областной суд оставил без изменения решение Миасского городского суда, признавшего незаконным решение собрания депутатов от 28 сентября 2018 года о применении мер юридической ответственности к депутату Фатиху Мамлееву. Кроме того, суд обязал Собрание повторно рассмотреть заявление губернатора о досрочном прекращении полномочий депутата (суд не может обязать депутатов лишить полномочий их коллегу).

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник в Собрании депутатов, вопрос по Мамлееву не был внесен в повестку, потому что в Собрание еще не поступило решение Челябинского областного суда. А без этого документа депутаты не имеют права рассматривать дальнейшую судьбу их коллеги.

Как уже сообщало агентство, Фатих Мамлеев не указал имеющиеся в его собственности 7 земельных участков; счета, открытые в банках на его имя; утаил доход в размере 1,2 миллиона рублей, полученный от продажи земельного участка, и скрыл сведения о подаренном им участке. Губернатор Борис Дубровский направил в Миасское Собрание письмо с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий Фатиха Мамлеева и Виктора Голяновского за допущенные ими нарушения в декларации.

Миасские депутаты, рассмотрев рекомендации губернатора, решили ограничиться лишь лишением Мамлеева права выступления на заседаниях Собрания до конца 2018 года. Виктору Голяновскому вынесли порицание (у него ошибки в декларации носили формальный характер).

Прокурор Миасса посчитал решение Собрания незаконным, потребовал его отменить и лишить Мамлеева депутатских полномочий. Миасский суд частично удовлетворил иск главы надзорного ведомства. Прокурор и Мамлеев обжаловали решение суда. Суд апелляционной инстанции признал решение городского суда законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.