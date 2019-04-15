Миасский депутат может лишиться мандата по требованию бывшего губернатора

Собрание депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) повторно рассмотрит заявление экс-губернатора о досрочном прекращении полномочий депутата Фатиха Мамлеева, в декларациях которого были выявлены серьезные нарушения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Собрании депутатов, вопрос был повторно рассмотрен на заседании комиссии по законности Собрания депутатов. При этом никаких рекомендаций (лишать или нет) дано не было.

Наш источник поясняет, какие нарушения в декларациях депутатов и госслужащих нужно считать серьезными и лишать за них депутатских полномочий. Поэтому народные избранники принимают решения на свое усмотрение. Так, в Чесменском районе с первого раза отправили спикера в отставку из-за ошибок в декларации. В ряде других местных парламентах ограничиваются лишь вынесением замечаний и порицаний, требуя устранить выявленные нарушения.

Напомним, губернатор Борис Дубровский в 2018 году направил в Миасское Собрание письмо с требованием рассмотреть вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий депутатов Фатиха Мамлеева и Виктора Голяновского за допущенные ими нарушения в декларации. Миасские депутаты, рассмотрев рекомендации губернатора, решили ограничиться лишь лишением Мамлеева права выступления на заседаниях Собрания до конца 2018 года. Голяновскому вынесено порицание.

Прокурор Миасса посчитал решение Собрания незаконным, потребовал его отменить и лишить Мамлеева депутатских полномочий. Миасский суд частично удовлетворил иск главы надзорного ведомства. Прокурор и Мамлеев обжаловали решение суда. Челябинский областной суд оставил без изменения решение Миасского городского суда. Кроме того, суд обязал Собрание повторно рассмотреть заявление губернатора о досрочном прекращении полномочий депутата (суд не может обязать депутатов лишить полномочий их коллегу).

В марте Борис Дубровский ушел в отставку, но вопрос о лишении полномочий депутата по его требованию не был закрыт. Он будет рассмотрен на очередной сессии Миасского Собрания депутатов, которая состоится 26 апреля.