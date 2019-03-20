Мякуш: Алексей Текслер может рассчитывать на поддержку регионального отделения «Единой России»

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» окажет поддержку врио главы региона Алексею Текслеру на предстоящих в сентябре выборах губернатора, независимо от выбранного им способа выдвижения.

Напомним, 19 марта 2019 года действующий губернатор Борис Дубровский добровольно ушел в отставку. Он не доработал полгода до окончания полномочий на этом посту, хотя даже заявлял о готовности идти на второй срок и заручился поддержкой единороссов. Президент назначил врио губернатора Алексея Текслера.

Как сообщил председатель Законодательного Собрания Челябинской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, в конце мая депутаты Законодательного Собрания области назначат дату выборов главы региона.

«Какой бы способ выдвижения ни выбрал Алексей Текслер, он может рассчитывать на поддержку регионального отделения партии “Единая Россия”», - подчеркнул спикер.

Владимир Мякуш считает, что за последние пять лет, когда областью руководил Борис Дубровский (он был назначен врио губернатора в январе 2014 года и избран главой региона в сентябре этого же года) удалось сделать немало. «Две ветви власти нашего региона – исполнительную и законодательную – всегда отличал командный, конструктивный стиль работы. Я уверен, мы его сохраним», - отметил глава регионального парламента.

По его словам, новому руководителю области предстоит решить непростые, амбициозные Задачи, раскрыть большой потенциал доверенного ему региона.

Алексей Текслер родился в Челябинске и прожил в городе 16 с половиной лет. «Значит проблемы области ему будут близки и понятны», - считает спикер. Владимир Мякуш отметил, что новый руководитель региона, как и предыдущий, связан с металлургической отраслью, что тоже важно для нашего региона, имеет управленческий опыт, руководил муниципалитетом. «Все это - необходимый багаж для руководства областью», - подчеркнул спикер.