Мякуш – об отчете Текслера: Это был посыл губернатора к народу и представителям власти

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выступил с отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.

«Это было Послание, это был посыл губернатора к народу Челябинской области, обращение к исполнительным и представительным органам власти о том, что нужно сделать, чтобы повысить уровень и качество жизни людей», - прокомментировал послание председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш.

По словам спикера, очень много предложений, прозвучавших в докладе, взяты из обычной жизни. «Это и предложения, которые вносили рядовые люди, и предложения, которые обсуждались на встрече Алексея Леонидовича с депутатами Законодательного собрания. По словам спикера, глава региона представил сегодня, по сути дела, программу действий на ближайшие годы. В ней указаны конкретные планы, конкретные сроки. «Сегодня дело чести всех органов исполнительной и представительной власти области, да и всех жителей, поддержать эти предложения и организовать их реализацию. Если мы это осуществим, мы сделаем прорывной шаг в будущее», - считает глава регионального парламента.