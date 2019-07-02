На конкурс «Команда Челябинской области» подана 501 заявка

Более полутысячи человек уже подали заявки на участие в новом кадровом проекте «Команда Челябинской области», старт которому дал глава региона Алексей Текслер несколько дней назад.

Напомним, Алексей Текслер собрался провести кадровую революцию в регионе и 28 июня объявил о старте нового проекта на встрече с победителями федерального конкурса «Лидеры России».

В конкурсе «Команда Челябинской области» могут принять участие совершеннолетние россияне, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях. Конкурсантам необходимы организаторские навыки, лидерские качества, умение работать в команде и быстро усваивать новые знания.

Победители смогут претендовать на руководящие должности в органах власти области. Достойные кандидаты будут включены в резерв управленческих кадров области, получат возможность профессионального развития.

На сегодняшний день заявки в «Команду Челябинской области» уже подал 501 южноуралец, сообщили в пресс-службе губернатора.

Сбор заявок продлится до 28 июля 2019 года. Конкурс пройдет в три этапа: дистанционный (с 28 июня по 28 июля), очный (с 5 августа - 1 сентября) и финальный (с 1 по 5 сентября). Итоги будут подведены 5 сентября 2019 года.