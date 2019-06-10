На кресло южноуральского губернатора претендуют уже три самовыдвиженца

Сегодня, 10 июня, челябинский юрист и общественник Александр Лебедев подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинского облизбиркома Екатерина Колбышева, ранее документы в облизбирком подали врио губернатора Алексей Текслер и предприниматель Андрей Аюпов. Все трое готовы участвовать в выборах главы Южного Урала в качестве самовыдвиженцев. Для этого каждый должен открыть в Сбербанке избирательный счет и собрать не менее 13 тысяч 169 подписей (0,5% от общего числа избирателей региона), в том числе 266 подписей местных депутатов (так называемый 7-процентный депутатский фильтр.

Выдвижение кандидатов в губернаторы продлится до 24 июня. С 25 июня по 4 июля стартует процедура сдачи документов на регистрацию. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней, в том числе проведение графологической экспертизы.

Председатель избиркома Сергей Обертас поздравил Александра Лебедева с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность губернатора Челябинской области и пожелал ему и всем кандидатам честной и красивой борьбы в рамках правового поля.