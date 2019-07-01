Наталья Котова начала сокращение штата администрации Челябинска

Исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова начала сокращение штата городской мэрии.

На прошлой неделе градоначальница сократила трех человек в референтуре главы и первого заместителя главы города. Об этом она рассказала сегодня, первого июля, после аппаратного совещания в администрации Челябинска.

Наталья Котова пояснила, что в настоящее время проводится анализ работы аппарата городской мэрии и ее структурных подразделений с целью повышения эффективности каждого сотрудника.

«Необходимо посмотреть, какие назрели структурные изменения, - для того, чтобы взаимодействие между подразделениями администрации происходило более оперативно, чтобы вопросы местного значения решались максимально быстро», - подчеркнула Наталья Котова.