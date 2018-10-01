Назначены ответственные за отбор кандидатов на пост главы Коркинского района

Распоряжением губернатора Челябинской области от 28 сентября назначены члены конкурсной комиссии, которая будет заниматься отбором кандидатов на должность главы Коркинского муниципального района.

Это председатель комитета Законодательного собрания региона по информационной политике Марина Поддубная, депутат ЗСО Алексей Фартыгин и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Виталий Шиков.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», прием заявлений от претендентов, начавшийся 22 сентября, продлится 15 дней. Затем в течение месяца поступившие документы будут проверяться.

Конкурс по отбору кандидатов состоится 14 ноября. Далее в 15-дневный период депутаты должны будут провести заседание, чтобы выбрать из предложенных им кандидатур нового главу Коркинского муниципального района.

Евгений Валахов, избранный на этот пост в ноябре 2015 года, добровольно ушел в отставку в сентябре 2018-го.

В настоящий момент районом руководит его первый заместитель Владимир Шукаев - в статусе временно исполняющего полномочия.