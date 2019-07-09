Новая отставка в мэрии Челябинска

Начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Наталья Суркова отправлена в отставку.

Соответствующее решение приняла временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, Наталья Суркова уволена «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Наталья Суркова возглавляла управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска с 2012 года. Она покинула занимаемый пост в конце прошлой недели.

Пока освободившееся кресло никто не занял. В пресс-службе уточнили, в настоящий момент решается вопрос, кто будет исполнять обязанности начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями.

Напомним, на прошлой неделе был отправлен в отставку руководитель МУК «Городская среда» Сергей Шумаков. В понедельник, 8 июля, на ставшую вакантной должность был назначен Александр Грезев.

Справка.

Наталья Суркова родилась 6 июня 1969 года. Закончила Челябинский государственный университет (преподаватель истории), Санкт-Петербургский госуниверситет (практическая психология), Санкт-Петербургский институт психотерапии «Гармония» (индивидуальное консультирование), повышала квалификацию по направлению «Государственное и муниципальное управление» в Челябинском филиале РАНХиГС.

С 1998 по 2004 году работала в Центре профориентации незанятого населения и профреабилитации инвалидов (начальником отдела замдиректора). С 2004 по 2005 годы преподавала в Челябинском филиале Академии права и управления. С 2005 по 2006 году - заместитель председателя организации Челябинская городская общественная организация «Содействие». С 2007 по 2012 году возглавляла муниципальное учреждение социального обслуживания «Кризисный центр». В 2012 году пришла на работу в администрацию Челябинска, возглавила управление по взаимодействию с общественными объединениями.