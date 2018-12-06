Облизбирком Челябинской области предлагает поменять правила избрания губернатора

Избирательная комиссия Челябинской области предлагает изменить региональное законодательство о выборах губернатора.

Как сообщается на сайте облизбиркома, соответствующие поправки в региональный закон «О выборах Губернатора Челябинской области» уже разработаны, одобрены на заседании комиссии.

В Законодательном собрании области уточнили, что документ уже поступил в региональный парламент и на следующей неделе будет рассмотрен депутатами комитета по законодательству, а еще через неделю – на очередном заседании ЗСО.

Законопроект предлагает разрешить самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора области. На сегодня кандидатов имеют право выдвигать только политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах (либо их региональные отделения в случаях, предусмотренных Уставом партии). В списке 63 партии, в том числе 4 парламентские.

В случае принятия поправок в закон, самовыдвиженец уже на предстоящих выборах губернатора должен будет уведомить избирательную комиссию области о намерении участвовать в выборах. И после этого собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа зарегистрированных на территории региона избирателей. По состоянию на 1 июля 2018 года в области зарегистрировано 2 миллиона 613 тысяч 888 избирателей (полпроцента – чуть более 13 тысяч).

Кроме того, на выборах губернатора предлагается использовать технологию «мобильный избиратель», которая уже была апробирована на выборах президента. Согласно действующему законодательству, южноуральцы могут голосовать за губернатора только по месту регистрации, которое не всегда совпадает с реальным местом жительства, или тратить время на то, чтобы взять открепительное удостоверение (там, где он зарегистрирован).

Новая технология позволит избирателю самому определиться с удобным для него местом голосования. Он сможет прийти в любую (наиболее близкую для него по местоположению) территориальную комиссию или в МФЦ и написать заявление о том, где он хочет голосовать. Также это можно сделать через единый портал госуслуг. А за 20 дней, но не позднее пяти дней до дня выборов, гражданин может прийти в любую участковую комиссию для подачи заявления. Подать заявление можно только один раз. Если выбранный участок опять по каким-либо причинам не подошел, то можно проголосовать по месту регистрации.

Законопроектом также определены избирательные права граждан на выборах Губернатора Челябинской области, установлен порядок назначения выборов, определена система и полномочия избирательных комиссий, в том числе установлены требования к выдвижению кандидата.