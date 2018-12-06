Осенью 2019 года откроется центр подготовки волонтеров для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Региональный центр подготовки волонтеров для саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, откроется в городе осенью 2019 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки области, идею, с которой выступила Ассоциация волонтеров Южного Урала, поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На ее реализацию был получен президентский грант на сумму 1,7 миллиона рублей.

«Планируется, что площадка станет коворкинг-пространством с современным конференц-залом, рабочими зонами, медиацентром и местом для общения, обучения и отдыха добровольцев международных событий, - отметили в минобрнауки региона. - Также лофт будет доступен для реализации молодежных проектов».

Главный Дом волонтеров расположится по адресу: ул. Энгельса, д. 73. В настоящее время идет подготовка по планировке и организации пространства, а осенью 2019 года будут оснащены оборудованием помещения центра, разработаны методики обучения и привлечен рабочий персонал, который сможет оказывать информационную и методическую поддержку волонтерам, консультировать их и помогать готовиться к мероприятиям.

Подобные центры также будут созданы в крупных образовательных организациях и в других городах области. Обладателями такого помещения уже стали студенты ЮУрГУ. Инициатива создания этого Дома получила финансирование на грантовом конкурсе Росмолодежи. В рамках проекта оборудуется лекционное пространство на 100 человек, а также площадка с рабочими местами, оснащенными необходимой техникой.

Набор волонтеров для саммитов ШОС и БРИКС начнется в феврале 2019 года. Планируется подготовить порядка 750 волонтеров.