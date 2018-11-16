Пока нет ясности, сколько времени Челябинском будет руководить временный глава

Временно исполнять обязанности главы Челябинского городского округа будет Владимир Елистратов. Но пока точно не ясно, сколько времени ему придется руководить городом – до полугода или почти год.

С предложением о назначении Елистратова врио главы выступил губернатор Борис Дубровский на экстренном совещании, где было объявлено об отставке главы Евгения Тефтелева.

«Евгений Николаевич (Тефтелев – прим. ред.) принял решение прекратить работу в должности главы города Челябинска, я принимаю и уважаю его решение», - подчеркнул глава региона.

Борис Дубровский предложил заместителю главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Владимиру Елистратову стать временно исполняющим обязанности главы города. В соответствии с Уставом врио главы назначает Челябинская городская дума. Депутаты соберутся на внеочередное заседание 20 ноября, чтобы принять отставку главы и назначить врио.

Врио мэра будет работать в этой должности до избрания нового главы. Как уточнили агентству в Думе, врио главы сможет исполнять свои полномочия не более полугода. Конкурсная комиссия (которая будет сформирована из трех представителей губернатора и трех – от Гордумы) должна будет за этот срок отобрать кандидатов на пост главы, из которых Думе предстоит избрать нового главу. Но уже в сентябре 2019 года будет избран новый состав городского парламента. И они вновь будут выбирать главу? Этот вопрос пока остается без ответа.

Ушедшему в отставку Евгения Тефтелеву Борис Дубровский на совещании предложил перейти на работу в правительство региона, не конкретизируя должность, сообщил агентству источник. По данным другого источника, экс-глава может занять должность заместителя губернатора. Он будет курировать работу министерства имущества и природных ресурсов и деятельность управления делами губернатора. Минимущества Тефтелеву хорошо знакомо, он руководил этим ведомством с 2003 по октябрь 2009 года. Тогда на смену ему также пришел Владимир Елистратов.

Справка.

Владимир Елистратов родился в 1960 году. В 1983 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Колесно-гусеничные машины». Работал в органах УВД, на производстве, в Челябинском городском фонде имущества и РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит».

Работал директором совхоза, служил в органах внутренних дел УВД Челябинска. С 1999 по 2003 годы – первый зампредседателя Комитета по промышленности администрации Челябинской области. До 2004 года – первый замначальника Главного управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2004 по 2010 годы – первый замминистра, министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С декабря 2013 года по май 2014 года – и.о. первого заместителя, первый заместитель гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак». С октября 2015 года – замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам.

В июне 2009 года губернатор Петр Сумин назначил Елистратова своим спецпредставителем на проблемном градообразующем предприятии Златоуста - ОАО «Златоустовский металлургический завод». Это был первый и удачный опыт спецпредставительства в регионе, который потом еще дважды реализовывался.

После ухода Евгения Тефтелева с поста министра промышленности области (на работу в администрацию Магнитогорска на должность вице-мэра по правовым и земельным вопросам, а затем и главы) в октябре 2009 года Владимир Елистратов возглавил министерство, которым руководил до апреля 2010 года (тогда губернатором стал Михаил Юревич и назначил министром Валерия Прудского).

С декабря 2013 года по май 2014 года Владимир Елистратов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «ЧТЗ-Уралтрак». В октябре 2015 года был назначен заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.