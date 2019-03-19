Путин назначил и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, Борис Дубровский сегодня, 19 марта, подал заявление о досрочной отставке с поста губернатора.

Как сообщает пресс-служба, Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Челябинской области 46-летнего Алексея Текслера. До настоящего момента он занимал пост первого заместителя министра энергетики РФ

Текслер - уроженец Челябинска (родился 19 января 1973 года). По специальности он инженер-экономист. В 1995 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии».

Как и Дубровский, Текслер начинал свой трудовой путь на металлургическом предприятии. С 1990 по 2007 годы работал в АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель». Прошел путь от специалиста до генерального директора ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (дочернее общество ОАО «ГМК «Норильский никель»). В министерстве энергетики Алексей Текслер трудится с 2013 года.

В 2013 году пришел на работу в министерство энергетики РФ на должность замминистра. В следующем году занял пост первого замминистра.

С ноября 2014 года занимает пост первого заместителя министра энергетики Российской Федерации.