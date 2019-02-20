Прокурор Челябинской области требует от ЗСО принять меры к депутату, утаившему счета за рубежом

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин подал иск к Законодательному собранию региона о признании незаконным бездействие депутатов и устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Документ уже поступил в районный суд.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинск, иск прокурора к Законодательному собранию поступил в суд 18 февраля. Документ зарегистрирован.

По мнению прокуратуры, Законодательное собрание не предпринимает законные шаги по проведению проверки полноты и достоверности представленных депутатов Николаем Яновым сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

По имеющимся у надзорного ведомства сведениям, депутат и его супруга являются соучредителями компании в Чехии и имеют счета в иностранных банках. Однако, об этих фактах парламентарий в своих декларациях не сообщил.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе прокуратуры области, информация о предоставлении Николаем Яновым недостоверных сведений была направлена в региональный парламент. Прокурор требовал провести проверку полноты и достоверности представленных сведений.

Информация прокурора была рассмотрена на комиссии ЗСО по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Комиссия не установила факт участия Янова в деятельности иностранной компании. Депутат предоставил документы, подтверждающие этот факт.

В прокуратуре отмечают, что при рассмотрении этого вопроса комиссия не давала оценку сведениям, полученным от правоохранительных органов, и не проводила проверку достоверности и полноты представленных депутатом сведений.

Прокурор направил в суд иск с требованием признать незаконным бездействие Законодательного собрания. Виталий Лопин требует также признать незаконным решение комиссии ЗСО по депутату Янову и обязать региональный парламент провести проверку полноты и достоверности представленных им сведений. Глава надзорного ведомства считает необходимым, чтобы суд обязал Заксобрание рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, нарушившего антикоррупционное законодательство.

Как ранее пояснял агентству председатель комитета ЗСО по законодательству, вице спикер Анатолий Брагин, предоставление депутатом недостоверных сведений в декларации не влечет прекращения его полномочий. «Депутат, как и любое должностное лицо, может лишиться полномочий только в том случае, если отказался предоставить декларацию. Во всех остальных случаях комитет по регламенту может указать на допущенные ошибки, обязать их исправить и принять другие меры - предать огласке его нарушение и опубликовать об этом информацию в сети интернет», - уточнил Анатолий Брагин.

Максимум, что грозит депутату за его проступок, – огласка допущенных им нарушений. В случае, если факт предоставления депутатом неполных сведений будет выявлен, то информация об этом будет размещена на сайте Законодательного собрания и в СМИ («Южноуральской панораме»).

Напомним, ранее губернатор Борис Дубровский направил в Миасское Собрание депутатов письмо с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий Голяновского и Мамлеева за допущенные ими нарушения в декларации. Но парламентарии решили ограничиться порицанием для Голяновского и лишением права выступления на заседаниях для Мамлеева. Прокурор посчитал решение миасских депутатов незаконным и потребовал суд отменить его. Суд частично удовлетворил требования прокурора и теперь парламентариям предстоит вновь рассмотреть письмо губернатора с требованием о досрочном лишении полномочий депутатов-нарушителей. Как пояснил нам осведомленный источник, мала вероятность того, что миасские депутаты все-таки прислушаются к совету губернатора. По сведениям нашего источника, парламентарии не намерены досрочно лишать своего коллегу депутатский полномочий.