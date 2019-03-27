Рассмотрение поправок в закон о выборах губернатора Челябинской области перенесли на месяц

Рассмотрение законопроекта о внесение изменений в закон «О выборах губернатора Челябинской области» перенесено на один месяц.

Напомним, поправки были подготовлены областной избирательной комиссией. Комитет ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал их для принятия в первом чтении. Проект закона планировали рассмотреть на сегодняшнем заседании Законодательного собрания. Но спикер Владимир Мякуш своим решением перенес сроки его рассмотрения.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» Владимир Мякуш, он принял решение перенести рассмотрение законопроекта на апрель. «Требуется дополнительная проработка и компенсации», - уточнил спикер.

Напомним, в случае принятия предложенных поправок в закон независимые от партий кандидаты смогут самостоятельно выдвигаться на выборах губернатора Челябинской области. На сегодня выдвигать кандидатов могут только избирательные объединения.