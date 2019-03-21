Самовыдвиженцам хотят разрешить выдвигаться на выборах губернатора Челябинской области

Независимые от партий кандидаты смогут самостоятельно выдвигаться на выборах губернатора Челябинской области. На сегодня выдвигать кандидатов могут только избирательные объединения.

Комитет ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению уже одобрил в первом чтении поправки в закон «О выборах губернатора Челябинской области», подготовленные областной избирательной комиссией.

Согласно законопроекту, кандидат-самовыдвиженец должен будет уведомить избирательную комиссию региона о намерении участвовать в выборах. После этого ему необходимо собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории области (порядка 13 тысяч 168 человек), а также местных депутатов или избранных глав муниципальных образований.

Кроме того, предлагается увеличить предельную сумме всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда до 150 миллионов рублей. При проведении повторного голосования сумма повышается еще на 20%. При этом средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, в совокупности не могут превышать 100% предела избирательного фонда. Это предложение не понравилось некоторым депутатам. Они считают, что избиратели не одобрят такое повышение.

Как пояснил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин, предельный объем финансирования планируется увеличить с целью исключения теневого финансирования избирательной кампании. При этом каждый кандидат сам определяет размеры своего фонда. «Когда избирательный фонд ограничен, начинаются различного рода ухищрения, поэтому лучше размеры фонда увеличить для того, чтобы это все делалось добросовестно, открыто», - считает глава комитета.

Еще один парламентарий высказался против предлагаемого размера добровольных пожертвований юридических лиц в избирательный фонд - 50% от предельной суммы фонда. Для граждан установлен предел 5%.

Законопроект также предусматривает возможность стопроцентного финансирования избирательным объединением избирательной кампании выдвинутого им кандидата.

Проектом закона также определены избирательные права граждан на выборах губернатора, установлен порядок назначения выборов, определена система и полномочия избирательных комиссий, установлены требования к выдвижению кандидата, регламентированы порядок проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации, закреплен порядок голосования, порядок подсчета голосов и определения результатов выборов. Планируется ввести возможность голосования по месту нахождения избирателя.

Комитет рекомендовал Законодательному Собранию принять законопроект в первом чтении, второе чтение провести в апреле.

Как сообщил ранее председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, в конце мая депутаты регионального парламента назначат дату выборов губернатора. В выборах планирует принять участие и временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Текслер, который был назначен на эту должность 19 марта 2019 года. «Единая Россия» уже заявила о готовности поддержать этого кандидата, независимо от его способа выдвижения. «Какой бы способ выдвижения ни выбрал Алексей Текслер, он может рассчитывать на поддержку регионального отделения партии “Единая Россия”», - подчеркнул спикер, секретарь регионального отделения единороссов.

О намерении побороться за пост губернатора заявляли также лидер движения «Стоп ГОК» Василий Московец, бывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев.