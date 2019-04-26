Самовыдвиженцам разрешили участвовать в выборах губернатора Челябинской области

Независимым от партий кандидатам разрешили самостоятельно выдвигаться на выборах губернатора Челябинской области. До настоящего момента выдвигать кандидатов могли только избирательные объединения.

Соответствующие поправки в закон «О выборах губернатора Челябинской области», подготовленные областной избирательной комиссией, приняты на Законодательном собрании области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер ранее заявлял, что он намерен принимать участие в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2019 года, в порядке самовыдвижения.

Согласно законопроекту, кандидат-самовыдвиженец должен будет уведомить избирательную комиссию региона о намерении участвовать в выборах. После этого ему необходимо собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории области (порядка 13 тысяч 168 человек), а также местных депутатов или избранных глав муниципальных образований.

Кроме того, увеличена предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда до 150 миллионов рублей. При проведении повторного голосования сумма повышается еще на 20%. При этом средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, в совокупности не могут превышать 100% предела избирательного фонда.

Размер добровольных пожертвований юридических лиц в избирательный фонд составит 50% от предельной суммы фонда. Для граждан установлен предел 5%.

Законопроект также предусматривает возможность стопроцентного финансирования избирательным объединением избирательной кампании выдвинутого им кандидата.

Проектом закона также определены избирательные права граждан на выборах губернатора, установлен порядок назначения выборов, определена система и полномочия избирательных комиссий, установлены требования к выдвижению кандидата, регламентированы порядок проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации, закреплен порядок голосования, порядок подсчета голосов и определения результатов выборов.

Поправки содержат новацию, которая ранее применялась на выборах Президента РФ - возможность голосования по месту нахождения избирателя. Уточнены сроки начала и окончания выдвижения кандидатов, представления документов для регистрации, а также указано время представления документов в избирательную комиссию по приему документов для выдвижения и регистрации от кандидатов.

Напомним, проект закона планировали изначально принять в первом чтении в марте, а во втором в апреле. Но его рассмотрение было перенесено на месяц. Сегодня региональный парламент принял законопроект сразу в первом и третьем чтениях.

Как сообщил ранее председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, принятое сегодня решение фактически дает старт избирательной кампании по выборам губернатора Челябинской области.

В выборах планирует принять участие и временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Текслер, который был назначен на эту должность 19 марта 2019 года. «Я беспартийный, поэтому я считаю, что мне нужно идти самовыдвиженцем. Но я считаю, что нужно консолидировать все здоровые общественные силы и партии, которые готовы разделить мои идеи и предложения. Для меня история самовыдвижения приоритетна, поэтому я пойду самовыдвиженцем», - отмечал на своей первой пресс-конференции Алексей Текслер.

О намерении побороться за пост губернатора заявляли также лидер движения «Стоп ГОК» Василий Московец, бывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев.