Самозанятых граждан планируют обложить налогом

Самозанятым гражданам в России предлагается платить налог от 3% до 6%, им не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и покупать онлайн кассы. Соответствующие предложения о создании налогового режима для самозанятых озвучил Минфин РФ.

По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, с каждой транзакции будет уплачиваться «налог на профессиональный доход», никакими другими налогами доходы самозанятых граждан облагаться не будут. «Мы предлагаем, чтобы ставка такого налога была в районе 3%, если оказание услуг идет физическим лицам. Если юридическим — то 6%, чтобы не конкурировать с упрощенной системой налогообложения», — сказал он.

Он уточнил, что предельный размер доходов, попадающий под новый налоговый спецрежим, еще обсуждается. «Верхняя планка еще обсуждается, мы предлагаем около 10 миллионов рублей в год. Это с большим запасом, но мы с ФНС в этом не видим существенных рисков», — пояснил он.

Но, по его словам, в Минфине не прорабатывали вопрос о том, каким образом самозанятые будут уплачивать взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Позиция ведомства заключается в том, что к статусу самозанятых не должны привязываться фиксированные платежи, пояснил он.

Известно, что в пилотном режиме новый налоговый режим может заработать с 2019 года, цитирует ведомство РБК.