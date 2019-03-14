Сергей Кириенко: За финалистов уже идет жесткая конкуренция

В сочинском парке науки и искусства «Сириус» сегодня, 14 марта, состоялось официальное открытие финала конкурса «Лидеры России». Челябинск на нем представляют трое управленцев.

Конкурс «Лидеры России» создан для выявления и поддержки перспективных руководителей со всей России.В этом, как и в прошлом, году в финал конкурса вышло 300 предпринимателей и управленцев со всей России. Они показали наилучшие результаты в полуфиналах, которые проходили зимой.После четырех дней финальных испытаний в Сочи из них выберут 100 победителей, которые получат персонального наставника и грант в размере одного миллиона рублей на выбранную программу обучения в России.

На открытии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что на финальных испытаниях участники будут получать задания не только от экспертов, но и от наставников конкурса: «За время проведения полуфиналов наставники и партнеры конкурса уже провели более тысячи собеседований с потенциальными кандидатами на должности в свои компании. У вас есть своя конкуренция друг с другом, чтобы попасть в сотню победителей, но уже и за вас идет жесткая конкуренция. Это правильно. Это создает системой открытых конкурсов наш президент, чтобы у талантливых людей была возможность для самореализации».

Сразу после официального открытия Сергей Кириенко провел для участников мастер-класс. Предпринимателя из Челябинска Евгению Калибердувыступление заинтересовало. Он работал в структуре «Росатома», на «Маяке», в то время, когда Сергей Владиленович был гендиректором холдинга. «Человек он уровня серьезного, услышать его было полезно. Я бы к нему как к наставнику хотел бы попасть, конечно. Тут уж как судьба распорядится», – отметил Евгений.

На этом серия мастер-классов от лучших российских управленцев продолжилась. Президент-председатель правления «Сбербанка» Герман Греф поделился с финалистами своим видением настоящего лидера. После выступления участники задавали ему свои вопросы. Управленец из Челябинска, сотрудник «Лукойл-Уралнефтепродукт» Вадим Спивак поинтересовался у Германа Грефа, как быть людям, если их работу начнут выполнять роботы. Он ответил, что в эпоху цифровизации нужно быть готовым поменять специальность в процессе жизни, и трагедии в этом никакой нет.

Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России»

«Новые тенденции упрощают жизнь, ускоряют. При этом оказываются острыми вопросы социальные. Что делать с людьми, которые освобождаются?Я услышал позицию: перестраиваться человеку самому, быть готовым. Кто живет изо дня в день по одному и тому же сценарию об этом не задумывается. Здесь как раз и важна роль лидеров в регионах, госструктурах, которые подготовят к этому, объяснят необходимость, помогут в изменении квалификации и сферы деятельности», – рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» Вадим Спивак.

Завтра и в субботу финалистов ждут оценочные мероприятия. Им предстоит решать кейсы и проявлять свои лидерские качества.