Совет Федерации одобрил досрочное прекращение полномочий сенатора от Челябинской области

Совет Федерации Федерального собрания РФ досрочно прекратил полномочия сенатора от исполнительной власти Челябинской области Ирины Гехт.

Как пояснили агентству в пресс-службе СФ, сенатор подала написала заявление о досрочном сложении полномочий в связи с ее переходом на другую работу.

Сегодня, 10 июля, на очередном заседании Верхней палаты парламента это заявление было рассмотрено. Совет Федерации одобрил досрочное прекращение полномочий сенатора Ирины Гехт.

Как уже сообщало агентство, с завтрашнего дня, 11 июля, Ирина Гехт приступает к работе в правительстве Челябинской области. В должности вице-губернатора она будет курировать всю социальную сферу региона.

С этого момента Челябинскую область в Верхней палате федерального парламента будет представлять только один сенатор – Олег Цепкин (он направлен от законодательной власти региона). Новый сенатор от исполнительной власти области будет делегирован в Совет Федерации в сентябре 2019 года. Его кандидатуру утвердит губернатор, которого южноуральцы выберут 8 сентября.

Напомним, кандидаты на пост главы региона уже озвучили свои сенаторские тройки. У Алексея Текслера – председатель Законодательного собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг и уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова, у Виталия Пашина - депутат Законодательного Собрания Челябинской области Алексей Беседин, директор, главный врач медицинского центра «Лотос» Елена Коляда, глава Тимирязевского сельского поселения Владимир Горев, у Ярослава Щербакова - Ирина Гладышева, Василий Московец и Гамиль Асатуллин (активисты СТОП ГОКа).