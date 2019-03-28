Спикер Собрания депутатов Чесменского района отправлен в отставку в преддверии визита аудиторов

Председатель Собрания депутатов Чесменского района (Челябинская область) Владимир Федяшев досрочно отправлен в отставку.

Соответствующее решение приняли депутаты сегодня, 28 марта,

Федяшев руководил районным парламентом с февраля 2017 года. В марте 2019 года прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия районного спикера в связи с недостоверными сведениями, которые он указал в декларациях о доходах за 2016 и 2017 годы.

Как уже сообщало агентство, в ближайшее время в район приедут с проверкой аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Решение о проведении внеплановой проверки было принято после жалобы жителей муниципалитета на имя председателя Законодательного собрания области Владимира Мякуша.

Депутаты поручили КСП проверить законность, результативность (эффективность и экономность) использования предоставленных району средств областного бюджета. Кроме того, аудиторы проверят полноту поступления в местный бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель КСП области Алексей Лошкин, уже отправлены запросы в различные структуры по вопросам предстоящей ревизии. Аудиторы отправятся в Чесменский район 8 апреля.

К проверке подключатся и правоохранительные органы, у которых уже накопились вопросы к местным властям.