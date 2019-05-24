Спустя несколько лет после первой акции протеста миасский депутат снова объявил голодовку

Эпатажный депутат Миасского городского собрания (Челябинская область) Вячеслав Откин сегодня, 24-го мая, во время сессии заявил с трибуны о том, что начинает голодовку.

Голодовка Откина стала акцией протеста против бездействия прокурора Миасса Евгения Ветошкина, не ставшего, по словам депутата, защищать его от оскорблений в социальных сетях, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» источник. Многократные обращения Вячеслава Откина в надзорное ведомство были переадресованы участковому. Такое положение вещей категорически не устроило депутата – он потребовал, чтобы Евгений Ветошкин пришел на сессию и объяснил свою позицию.

Прокурор на предъявленный ультиматум не отреагировал и на сессии не появился. Тогда Откин решился на отчаянный шаг - перестать принимать пищу до тех пор, пока Ветошкин не простится с прокурорской должностью. Знакомые с ситуацией горожане шутят: «Боимся, как бы Вячеслав Иванович не умер от голода».

Заместитель директора МУП «Управление пассажирских перевозок» Откин депутатствует не первый созыв. Он неоднократно баллотировался на должность главы Миасса. В настоящее время собирается перебираться в Америку, где у него живет дочь (говорят, она уже получила гражданство США).

Интересно, что и голодает Вячеслав Откин не первый раз. В бытность депутатом третьего созыва (в период 2005-2010-го годов) он, поругавшись с ОБЭПом, поставил палатку у здания городской администрации и отказался принимать пищу. Голодовка была недолгой - продлилась один день, с утра до вечера. Потом, шутят очевидцы тех событий, Вячеслав Иванович проголодался – акция протеста завершилась.

Интересно, что этой весной за оскорбление избирательницы в социальной сети ВКонтакте был наказан сам трепетно защищающий свое доброе имя Вячеслав Откин. Суд оштрафовал депутата на две тысячи рублей за некорректное ведение дискуссии. Откин назвал оппонентку «тупорылочкой».

В суде он охарактеризовал это обращение не как ругательство, а как ласковое слово. И вообще утверждал, что не умеет печатать ни на компьютере, ни на мобильнике и что его страница ВКонтакте, с которой отправили это «ласковое» слово, могла быть взломана.