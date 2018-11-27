Тефтелев назначен вице-губернатором
Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев назначен заместителем губернатора Челябинской области.
Соответствующее постановление подписал губернатора Борис Дубровский 27 ноября. Документ размещен на официальном сайте правительства региона.
Евгений Тефтелев приступает к своим новым обязанностям 27 ноября. Он будет курировать работу министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора и правительства.
Напомним, депутаты Челябинской гордумы приняли отставку Тефтелева 20 ноября на внеочередной сессии. Временно исполняет полномочия мэра Владимир Елистратов.
Рабочая группа, созданная Думой, пока не определилась с датой конкурса по отбору кандидатов на должность главы Челябинска. Но конкурс надо успеть провести до марта 2019 года