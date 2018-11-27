Новости Челябинска и
Челябинской области
Вчера 14:04
Автор:
Любовь Юрина
Фото:
Валерий Иванов
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Тефтелев назначен вице-губернатором

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев назначен заместителем губернатора Челябинской области.

Соответствующее постановление подписал губернатора Борис Дубровский 27 ноября. Документ размещен на официальном сайте правительства региона.

Евгений Тефтелев приступает к своим новым обязанностям 27 ноября. Он будет курировать работу министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора и правительства.

Напомним, депутаты Челябинской гордумы приняли отставку Тефтелева 20 ноября на внеочередной сессии. Временно исполняет полномочия мэра Владимир Елистратов.

Рабочая группа, созданная Думой, пока не определилась с датой конкурса по отбору кандидатов на должность главы Челябинска. Но конкурс надо успеть провести до марта 2019 года

Автор:
Любовь Юрина
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Теги: 
Евгений Тефтелев
Борис Дубровский
Владимир Елистратов

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