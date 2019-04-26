Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Тефтелев отправлен в отставку.

Соответствующее решение принял врио губернатора Алексей Текслер.

«Уволил Е. Н. Тефтелева, - написал в своем аккаунте в Инстаграм глава региона. - Для решения новых задач нужны новые люди».

«Хорошая новость…. Правильно сделали… Давно пора... Справедливость восторжествовала», - пишут в комментариях к посту южноуральцы.

Напомним, Евгений Тефтелев приступил к обязанностям заместителя губернатора Челябинской области 27 ноября 2018 года. Он курировал работу министерства имущества и природных ресурсов, а также управления делами губернатора и правительства.

А 20 ноября 2018 года Евгений Тефтелев с тяжестью на душе, но добровольно покидал пост главы Челябинского городского округа. Он отработал в этой должности почти четыре года – с 23 декабря 2014 года.

С октября 2009 года по декабрь 2014 года Евгений Тефтелев трудился главой Магнитогорска, а до этого возглавлял министерство имущества и природных ресурсов области и работал на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе.