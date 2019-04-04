Текслер – Елистратову: Нужно повернуться к людям лицом

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер считает, что с точки зрения благоустройства в Челябинске за последние 10-15 лет можно было бы сделать гораздо больше. Город не выглядит столичным. И это явная недоработка городских властей. Такое мнение глава региона высказал на состоявшейся сегодня, 4 апреля, пресс-конференции.

«Ларьки, реклама, общественный транспорт, пешеходные зоны. Кругом проблемы. Был в парке Гагарина с семьей. Хотелось погулять, но оказалось много снега. Влево-вправо от пешеходной зоны – сложно ходить. Тяжело гулять с колясками. Даже увидел, как по парку бегал волк. Ребенка туда не пустил. Что вообще происходит?», - недоумевает Текслер. – Что касается снега, понимаю, проблема реальная была бы. А эту за ночь могла бы решить одна единица техники. Почему этого не происходит? Не понимаю».

Алексей Текслер отметил, что мог бы привести массу примеров таких недоработок местной власти.

«Я постоянно говорю о проблемах главе города. Надо уже повернуться к людям лицом», - сказал врио губернатора.