Текслер готов поддержать кандидатуру Фалейчика в выборах за пост главы Копейска

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер готов поддержать исполняющего обязанности главы Копейска Андрея Фалейчика на предстоящих выборах мэра.

Об этом глава региона сообщил в ходе рабочего визита в Копейский городской округ и общения с и.о. главы.

Алексей Текслер отметил, что сегодня он тесно пообщался в Андреем Фалейчиком, посмотрел ему в глаза. Кроме того, накануне встречи врио губернатора навел справки об исполняющем обязанности главы, спросил мнения на его счет у местных депутатов и в областном правительстве.

«Услышал, что он активный, встречается с людьми. Думаю, можно его поддержать», - высказал свою точку зрения Алексей Текслер.

Было бы еще неплохо пообщаться с жителями и спросить, что они думают о претенденте на пост главы Копейского городского округа, ведь выбирать нового мэра будут не копейчане, а депутаты из числа кандидатов, одобренных конкурсной комиссией.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Копейска, завтра, 17 апреля, состоится внеочередное заседание Собрания депутатов Копейска, на котором будет принято положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Кроме того, завтра также планируется утвердить и состав конкурсной комиссии от депутатов и мэрии.

В пятницу, 19 апреля, положение будет опубликовано в газете «Копейский рабочий» и начнется прием заявок от желающих побороться за место главы.