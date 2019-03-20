Текслер: Нужно «напитаться» от людей проблемами и затем принимать решения

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен в ближайшее время посетить максимальное количество городов и районов региона, активно встречаться с жителями для выяснения насущных проблем.

О своих планах врио главы региона рассказал на брифинге, который прошел в резиденции губернатора 20 марта сразу после его официального представления полпредом Николаем Цукановым.

«Нужно «напитаться» от людей теми проблемами, которые есть в регионе, и после этого принимать взвешенные решения, опираясь на людей», - отметил Алексей Текслер.

По его словам, в числе первых он намерен посетить Магнитогорск и встретиться с жителями дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года. Эта встреча позволит вникнуть в ситуацию, чтобы качественно решить поручение президента Владимира Путина.

Напомним, изначально было принято решение по расселению только по двум подъездам – седьмому и восьмому – 12-подъездного дома. Остальные подъезды были признаны безопасными для проживания. Но жители обратились к президенту с просьбой расселить весь дом. Владимир Путин поручил губернатору расселить все 12 подъездов. Но часть жителей воспротивились расселению. Окончательное решение по судьбе дома будет принято 1 апреля.

Алексей Текслер также планирует вплотную заняться и другим поручением главы государства – по экологии. Напомним, по распоряжению президента Владимира Путина весной будет принят закон о квотировании выбросов промышленных предприятий. Челябинская область выбрана в качестве пилотного региона для реализации этого проекта.

Еще одно поручение президента – организовать на высоком уровне проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске. «Успешность подготовки и проведения этого мероприятия, готовность принимать такие международные мероприятия будет нашим с вами “знаком качества”», - сказал Алексей Текслер, обращаясь к членам областного правительства, главам, депутатам, общественникам.

Предстоит также реализовывать нацпроекты, решать проблемы транспорта, социальной сферы, села.

С новым руководителем региона, вероятнее всего, захотели бы встретиться противники Томинского ГОКа, который планируется возвести недалеко от Челябинска, противники миасского ГОКа и кремниевого завода в Златоусте, жители Коркино (где проблема с закрытым больше года назад, но продолжающим чадить разрезом, рекультивацию которого, по некоторым сведениям, одобрял, в том числе, и врио губернатора), жители поселка Роза (где горит свалка), жители Старокамышинска (горят шлакоотвалы), обманутые дольщики, работники Челябинского городского электротранспорта и другие. Каждому будет что рассказать новому руководителю области.

А пока Алексею Текслеру предстоит сформировать свою команду, с которой предстоит решать все поставленные задачи и обозначенные проблемы. В ближайшее время он планирует поближе познакомиться со всеми членами областного правительства и определиться, с кем придется расстаться, а кто продолжит трудиться на госслужбе. В своей работе врио губернатора намерен, по его словам, делать упор на местные кадры, привлекать общественные организации и прислушиваться к мнению жителей.

«Планирую заслужить доверие челябинцев и спокойно выходить на выборы, - поделился планами Алексей Текслер. - Наш регион должен стать современным, удобным для жизни, чтобы все - от детей до представителей старшего поколения - чувствовали себя комфортно, хотели жить и работать здесь».