Текслер сделал последнее предупреждение главам и правительству

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сделал последнее предупреждение главам муниципальных образований и членам правительства по реализации национальных проектов.

Разговор состоялся сегодня, 16 мая, в резиденции губернатора на областном совещании с главами.

Текслер напомнил, что с начала реализации национальных проектов прошел уже год. Восьмого мая 2019 года под председательством президента РФ прошло заседание Совета по стратегическому развитию по нацпроектам. Пока остаются вопросы к муниципалитетам по ходу и качеству реализации 204-го Указа президента.

Алексей Текслер отметил, что в ходе своих поездок по территориям и общения с коллегами в Челябинске он пришел к выводу, что пока даже некоторые главы до конца не понимают, что им необходимо сделать в рамках нацпроектов.

«Некоторые руководители не могут сказать основные объекты и мероприятия, которые планируются в рамках нацпроектов по своим территориям», - констатировал Алексей Текслер. В ряде территорий врио губернатора уже провел контрольные мероприятия. По его словам, некоторые главы даже справку нормальную не смогли подготовить: «Цифры пляшут».

Врио губернатора посоветовал главам: «Обратите внимание – всё от головы идет. Если вы до конца не будете понимать, что нужно сделать в рамках нацпроектов, то и ваши сотрудники до конца понимать этого не будут».

Алексей Текслер поручил главам навести порядок по организации работы проектных офисов. «За это буду жестко спрашивать не только я, но и федеральное правительство, - предупредил Текслер. - Считайте, что это последнее предупреждение. Это касается всех, и правительства в том числе».