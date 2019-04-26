У Алексея Текслера появился еще один первый заместитель

Структура правительства Челябинской области претерпела изменения. Введена должность еще одного первого заместителя губернатора. На этот пост назначен 37-летний Виктор Мамин.

Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В свое время Виктор Мамин работал вместе с нынешним врио губернатора области Алексеем Текслером в министерстве энергетики РФ.

Ранее агентство сообщало об отставке вице-губернатора Евгения Тефтелева. Как уточнили в правительства, занимаемая им должность была упразднена.

В новом качестве Виктор Мамин будет отвечать за направления цифровизации, кадрового развития, имущественных отношений, юридические, организационные и хозяйственные вопросы, а также контроль исполнения поручений.

Виктор Мамин будет курировать деятельность заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства (на данный момент ее занимает Евгений Голицын), (министерства информационных технологий и связи, министерства имущества и природных ресурсов), пяти управлений (Государственно-правового управления, Управления государственной службы и противодействия коррупции, Управления организационной и контрольной работы, Управления по работе с обращениями граждан, Управления делами), а также постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ. Он также будет контролировать работу бухгалтерской службы, комитета мобилизационной работы, секретариата губернатора и правительства.

С этого момента у Алексея Текслера будет восемь замов: два первых зама (Евгений Редин и Виктор Мамин), четыре заместителя (Руслан Гаттаров, Вадим Евдокимов, Сергей Сушков, Сергей Шаль), замгубернатора-руководитель аппарата (Евгений Голицын), заместитель губернатора – министр общественной безопасности (Олег Климов).

Справка.

Виктор Мамин родился 27 марта 1982 года в городе Норильске. Имеет два высших образования с отличием. До назначения на должность работал заместителем директора департамента ПАО «Россети», до этого - директором департамента Минэнерго России. Также имеет опыт руководящей работы на муниципальном уровне и в крупных частных компаниях.

Женат, воспитывает сына.