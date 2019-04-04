У челябинцев спросят, нужно ли возвращать прямые выборы главы и городских депутатов

В Челябинске проведут социологический опрос - нужно ли возвращать прямые выборы главы и депутатов Челябинской городской думы (распустив райсоветы).

Об этом сообщил врио губернатора Алексей Текслер на пресс-конференции с журналистами.

Напомним, реформа местного самоуправления была проведена в Челябинске в 2014 году. В результате Челябинск стал городским округом с внутригородским делением, а семь его районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами.

В 2014 году жители выбирали 170 депутатов в семь районных Советов города (по одному в каждом районе). Затем из их числа была сформирована городская Дума в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегировал по семь своих представителей. Глава города был назначен депутатами городской Думы по итогам работы конкурсной комиссии. Новые выборы районных депутатов должны пройти в сентябре 2019 года.

Алексей Текслер, назначенный врио губернатора две недели назад, проанализировал плюсы и минусы реформы, опираясь на мнение опрошенных им чиновников. «Мне коллеги рассказали, что при такой практике на одного депутата приходится меньше избирателей: 2,5 – 3 тысячи человек, а раньше до 25 тысяч человек. И вроде как ближе к народу депутаты», - рассказал Текслер журналистам. Других плюсов реформы ему никто назвать не сумел. В то же время, по словам врио губернатора, при такой схеме «размывается ответственность, и люди не голосуют напрямую за депутатов городской Думы».

Как отметил глава региона, за пять лет реализации реформы так и не появились критерии работы новой системы выбора депутатов и глав, не понятно, насколько она результативна и эффективна. «Я попросил информацию подобрать, плюс провести социологический опрос, что люди реально на этот счет думают», - рассказал Алексей Текслер, пояснив, что хочет понять отношение избирателей к этой системе.

«Если я увижу, что эта практика не дает результат, я думаю, мы сможем ее изменить, - добавил врио губернатора. - После изучения вопроса будут приняты решения».

Как уже сообщало агентство, последние прямые выборы главы Челябинска состоялись в марте 2009 года. В мае 2010 года депутаты Челябинской городской Думы внесли изменения в Устав города, изменяющие порядок избрания мэра. В 2015 года Законодательное собрание области приняло порядок избрания глав в городах и районах области, отменив прямые выборы глав и доверив избрание мэров только депутатам.

Алексей Текслер подчеркнул, что лично он выступает за прямые выборы: «И мы к этому придем».