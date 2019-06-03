У главы Челябинской области осталось семь заместителей

С понедельника, 3 июня, 2019 года, расторгнут трудовой договор с исполняющим обязанности вице-губернатора Челябинской области 42-летним Русланом Гаттаровым. Чиновник, проработавший на этом посту пять с небольшим лет, покидает госслужбу по собственному желанию.

Соответствующее постановление, подписанное главой области Алексеем Текслером, размещено на официальном сайте регионального правительства.

«Освободить Гаттарова Руслана Усмановича от замещаемой должности, расторгнуть с ним трудовой договор и уволить 3 июня 2019 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», - говорится в документе.

Никаких компенсаций и выходных пособий для экс-чиновника не предусмотрено.

Информация об и. о. вице-губернатора Руслане Гаттарове уже убрана с официального сайта главы региона. На сегодняшний момент у врио губернатора два первых заместителя (Виктор Мамин и Евгений Редин) и пять замов (Сергей Шаль, Олег Климов, Вадим Евдокимов, Сергей Сушков, Евгений Голицын). Пока лишь только Виктор Мамин работает без приставки «исполняющий обязанности».

После корректировки структуры исполнительной власти области, проведенной в апреле 2019 года, у Руслана Гаттарова в ведении оставалось только министерство экономического развития. Часть его полномочий еще в ходе работы было передано Виктору Мамину. В ближайшее время будет назначен новый куратор экономического блока.

Справка.

Руслан Гаттаров родился 9 января 1977 года в селе Большой Куяш (Кунашакский район, Челябинская область).

В 1999 году окончил обучение по специальности «Автомобили и тракторостроение» в Челябинском политехническом институте (ныне – Южно-Уральский государственный университет).

В 2002 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук по теме «Изменение гемодинамики и метаболических показателей системы крови студентов под влиянием занятий физическими упражнениями с оздоровительной направленностью». В 2003 году был назначен директором вновь созданного физкультурно-спортивного клуба, в 2005 году возглавил новую кафедру спортивного совершенствования.

В 2005 году стал начальником Челябинского регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР).

В мае 2010 года избран сенатором Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти Челябинской области, где занял пост заместителя председателя по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

В феврале 2014 года Руслан Гаттаров был назначен заместителем губернатора Челябинской области в феврале 2014 года.