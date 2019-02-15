В Челябинске состоится митинг за возвращение прямых выборов главы

В предстоящее воскресенье, 17 февраля, в Челябинске состоится митинг «За прямые выборы мэра». На акции протеста также планируется обсудить состояние городского общественного транспорта и будущее челябинского метро.

Напомним, жители Челябинска до 2010 года могли сами выбирать главу города. Выборы проходили один раз в 4-5 лет. Последние прямые выборы мэра состоялись в марте 2009 года. Тогда Михаил Юревич одержал победу, набрав 57,53 %. На тот момент жители сами выбирали депутатов Челябинской городской Думой, а спикер - из числа парламентариев. Затем были внесены изменения в Устав, установившие систему двуглавой власти в Челябинске.

Через год руководства городом, в апреле 2010 года, глава Челябинска Михаил Юревич был утвержден на должность губернатора и пост градоначальника освободился. И через небольшой промежуток времени – 13 мая 2010 года - депутаты Челябинской городской Думы одобрили поправки в Устав города, которые изменили порядок избрания главы города и ввели должность главы городской администрации.

Главу города депутаты Челябинской городской Думы выбирали из своих рядов, а главу администрации – назначали.

В 2015 года Законодательное собрание области приняло порядок избрания глав в городах и районах области, отменив прямые выборы глав и доверив избрание мэров только депутатам. В 2016 году вновь прозвучали предложения по возвращению прямых выборов, но и в этот раз они были отклонены.

На сегодня любой желающий может участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Челябинска. Конкурсная комиссия (в ее состав входят 4 представителя депутатов и 4 представителя от губернатора) выбирает двух или более достойных, по ее усмотрению, занять этот пост. То есть по сути восемь человек берут на себя ответственность и за весь город решают, кто сможет и должен руководить Челябинском и решать все насущные проблемы в интересах жителей, а кто на это неспособен. И на последнем этапе Дума выбирает главу из тех, кто остался после комиссионного отсева.

В следующую пятницу, 22 февраля, состоится очередное заседание конкурсной комиссии, на которой будут в прямом эфире заслушивать программы 16 претендентов и отбирать наиболее подходящие кандидатуры (по мнению членов комиссии). Выборы главы состоятся 26 февраля.

Однако, некоторые челябинцы и участники нынешнего конкурса, категорически против такого способа избрания главы и требуют вернуть прямые выборы.

Митинг пройдет на Алом поле с 13 до 15 часов. В митинге примут участие активисты движения «Стоп ГОК», «Челябинск, дыши». Акцию протеста поддержали региональные отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко». В СР напомнили, что в 2016 году фракция в ЗСО внесла законопроект о возврате к прямому голосованию, но он был отклонен на уровне комитета. «Для того, чтобы вернуть прямые выборы мэра, большинство депутатов Городской Думы должно проголосовать за то, чтобы внести соответствующие изменения в Устав и инициировать областной закон», - уточнили эсеры.