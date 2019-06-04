В Челябинской области официально стартовала избирательная кампания по выборам губернатора

Сегодня, 4 июня 2019 года, официально стартовала избирательная кампания по выборам губернатора Челябинской области.

На прошедшей неделе, 30 мая, депутаты Законодательного собрания области назначили дату выборов главы региона – 8 сентября 2019 года.

Сегодня, 4 июня, постановление регионального парламента было опубликовано в спецвыпуске газеты «Южноуральская панорама».

«Сегодня стартует важный и серьезный марафон на 96 дней», - отметил председатель областной Избирательной комиссии Сергей Обертас.

В течение предстоящих 20 дней (со дня официального опубликования) кандидаты, которые намерены участвовать в выборах, должны уведомить избирательную комиссию Челябинской области о выдвижении (самовыдвижении).

Избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата (он не обязательно должен быть членом партии). Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде политической партии либо конференции (общем собрании) ее регионального отделения.

Кроме того, самостоятельно могут выдвигаться независимые от партий кандидаты (соответствующие поправки в региональный закон были внесены в апреле 2019 года).

Кандидат-самовыдвиженец должен уведомить избирательную комиссию региона о намерении участвовать в выборах. Затем ему предстоит собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории области (порядка 13 тысяч 168 человек), а также местных депутатов или избранных глав муниципальных образований. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать необходимое число, но не более чем на 10%.

Кроме того, что с 9 по 19 июня Собрания и Советы депутатов городов и районов должны принять решения о назначении муниципальных выборов.

Завтра, 5 июня, глава Челябинской области Алексей Текслер намерен посетить Избирательную комиссию области и зарегистрироваться как кандидат в губернаторы.

О планах по участию в выборах говорили также кандидаты от КПРФ и ЛДПР – Константин Нациевский и Виталий Пашин. В борьбу планировали вступить лидер «СТОП ГОК» Василий Московец и бывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев.

По словам Обертаса, в день выборов на большей части избирательных участков (обеспечат порядка 80% покрытия) будут работать системы видеонаблюдения. Также на выборах губернатора Челябинской области будут применены 448 КОИБ, из них 229 – в собственности области, а 219 комплексов будет арендовано у Перми.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.