В структуре правительства Челябинской области появится минпром

Министерство промышленности вновь появится в структуре правительства Челябинской области.

Соответствующее решение озвучил врио губернатора Алексей Текслер с руководством регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей (СПП) 27 мая.

Глава региона на своей странице в Инстаграм сообщил, что принял решение о возрождении министерства промышленности области и привел аргументы в пользу этого шага: «Региону нужны новые предприятия, которые будут создавать рабочие места с достойной заработной платой. И этим нужно заниматься системно, развивая промышленность Челябинской области».

По словам главы региона, новая структура займется региональными мерами поддержки, «заточенными» под развитие современного машиностроения, металлообработки, других современных производств. «Безусловно, это потребует и кадровых решений. Такие решения будут, причем, в ближайшее время», – подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, ранее в структуре правительства области действовало министерство промышленности и природных ресурсов. С января 2014 года его возглавлял Алексей Бобраков, добровольно отдавший свой мандат депутата Госдумы экс-губернатору Михаилу Юревичу и получивший министерское кресло.

В октябре 2014 года (через месяц после вступления в должность губернатора Бориса Дубровского) была откорректирована структура правительства области. Министерство промышленности и природных ресурсов области отдало часть своих полномочий по промышленности министерству экономического развития области и получило новое название министерство имущества и природных ресурсов. Новое усеченное ведомство возглавил Бобраков и продолжает им руководить до сих пор.

Промышленность курировал вице-губернатор Руслан Гаттаров, который в ближайшее время намерен подать в отставку. По данным источников, освободившийся пост займет Иван Куцевляк. Он и будет курировать промышленность региона.