В Троицке объявят конкурс по отбору кандидатов на пост главы

В Троицке Челябинской области объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы городского округа.

Полномочия действующего главы Александра Виноградова истекают в сентябре 2019 года. Александр Виноградов руководил городом с января 2014 года.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Троицка, в ближайшую пятницу, 12 июля, начнется прием документов от желающих побороться за пост главы городского округа. Заявления от кандидатов будут приниматься до 26 июля.

Собрание депутатов Троицкого района уже назначило свою тройку в конкурсную комиссию. Глава региона свою половину комиссии определит в ближайшее время.

Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 12 сентября, на нем выберут несколько кандидатов из допущенных к участию в конкурсе для представления их местным депутатам. Парламентарии должны будут определить дату сессии, на которой они утвердят нового главу. По положению, с момента определения победителей конкурса и до назначения должно пройти не более двух недель.

Александр Виноградов родился 17 ноября 1979 в Свердловской области. Жил в Магнитогорске. Имеет юридическое образование. Работал на ММК. У него в копилке опыт работы кризис-менеджером. В 2008 году он возглавил «Спецавтохозяйство», пребывавшее тогда явно не в лучшем состоянии. За два года удалось полностью обновить автопарк предприятия и значительно сократиnm издержки.

Шестого сентября 2010 года Виноградов был назначен директором муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт».

На работу в администрацию Троицка он пришел в ноябре 2013 года на должность замглавы по общим вопросам.

В декабре 2013 года Собрание депутатов Троицка единогласно проголосовало за назначение новым мэром города Александра Виноградова. Его предшественник на этом посту, Виктор Щекотов, был арестован в июле 2013 года и в сентябре 2015 года был приговорен за получение взяток к 5 c половиной годам лишения свободы. Через полтора года досрочно освобожден из мест лишения свободы.

В сентябре 2014 года состоялись прямые выборы главы города. Тогда 35-летний Александр Виноградов набрал 69,64% голосов избирателей.

В 2015 году Законодательное собрание области приняло новый порядок избрания глав в городах и районах области, отменив прямые выборы глав и доверив избрание мэров депутатам.