За выборами губернатора южноуральцы смогут наблюдать в режиме онлайн
Фото: 
Валерий Иванов
Политика
Сегодня, 10:22

«Ростелеком» организует онлайн-видеонаблюдение на выборах губернатора Челябинской области. Камеры будут смонтированы на 1250 избирательных участках в 51 территориальной избирательной комиссии.

Национальный оператор связи ПАО «Ростелеком» в рамках госконтракта с  Министерством информационных технологий и связи Челябинской области организует видеонаблюдение, онлайн-трансляцию изображения и хранение видеозаписей избирательной кампании по выборам губернатора Челябинской области в 2019 году. Камеры установлены таким образом, чтобы были видны помещения территориальных и участковых избирательных комиссий в целом, а также отдельные зоны выдачи бюллетеней, подсчета голосов, ящики для голосования и КОИБы, зоны работы с протоколами комиссий.

«На выборах губернатора 84 процента избирателей смогут проголосовать под наблюдением видеокамер. Это станет дополнительной гарантией открытости, прозрачности и гласности губернаторских выборов», - рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

«Камеры будут транслировать изображение онлайн на общедоступном и служебном порталах и передавать информацию в центр обработки данных «Ростелекома». Там данные будут храниться в течение трех месяцев со дня официального подведения итогов голосования. Каналы связи от камер до сервера и портала защищены от всех типов киберугроз алгоритмами, выработанными центром информационной безопасности «Ростелекома», - рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Разрешение камер оптимальное - 640x480 пикселей, скорость видеопотока 15 кадров/с. Такие технические характеристики позволяют распознать действия людей и перемещение бюллетеней, но паспортные данные и информация о сделанном выборе не будет раскрыта.

В единый день голосования, 8 сентября текущего года, на территории Челябинской области пройдут выборы главы региона. Кандидаты на этот пост сейчас ведут активную общественную деятельность. Всего для участия в сентябрьских выборах избирком зарегистрировал пятерых кандидатов: самовыдвиженец Алексей Текслер, Алексей Севастьянов («Гражданская сила), Сергей Смышляев («Родина»), Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ).

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