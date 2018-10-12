53 года на троих получили жители Магнитогорска, утопившие в реке знакомого за отказ сообщить пин-код банковской карты

Жители Магнитогорска (Челябинской области) осуждены за убийство собутыльника, который отказался говорить ему пин-код своей банковской карты. Суд дал на троих преступникам 53 года.

Челябинский областной суд сегодня, 12 октября, огласил приговор Аману Жульжанову, Уралу Ишбердину и Бауржану Садыкбаеву Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем, а также в разбое с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Суд установил, что 7 мая 2017 года в Магнитогорске подсудимые распивали спиртное на квартире в компании знакомых. Для покупки новой дозы алкоголя они решили воспользоваться банковской картой одного из гостей, но расплатиться за товар не удалось из-за неверного ПИН-кода. Владелец не смог назвать правильный код, ни одной из имеющихся у него банковских карт, что разозлило собутыльников

«С целью получения денежных средств и паролей мужчины начали избивать потерпевшего, они нанесли ему порядка 80 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Затем посадили его в автомобиль и, продолжая рукоприкладство во время пути, отвезли на берег реки Урал на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска. Там злоумышленники, высадив владельца банковских карт из машины, снова его избили. После чего погрузили в воду лицом вниз и совместно удерживали до наступления смерти. Затем подельники завладели имуществом умершего и в дальнейшем распорядились вещами по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок: Жульжанову – 19 лет в колонии особого режима, Ишбердину и Садыкбаеву – 17 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, с виновных взыскана компенсация морального вреда в пользу матери убитого на общую сумму три миллиона рублей и более четырех тысяч рублей в качестве материального ущерба.