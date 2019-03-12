Акция «Сообщи, где торгуют смертью» приносит свои плоды

В рамках акции, сотрудниками отдела уголовного розыска и полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску в разных районах города задержали трех человек с «дурью» в карманах. Они оказались жители Коркино, Копейска и областного центра.

Гости столицы Южного Урала – наркоманы, а вот челябинец – наркосбытчик. Обнаруженные у него наркотики он собирался продать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он сейчас находится в ИВС.

«В отношении остальных подозреваемых в отделах полиции «Центральный» и «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 марта в Челябинске, как и в других городах страны стартовала традиционная общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи в лечении и реабилитации наркоманов.

«Жители Челябинска могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, позвонив по телефонам дежурной части: 265-02-00, 266-14-14 или 02, а также обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции. Заявления принимаются круглосуточно», - сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску Максим Юхименко.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 22 марта.