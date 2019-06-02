Алексей Текслер поручил выяснить, пострадали ли южноуральцы при столкновении поезда в Краснодарском крае

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом № 346 Адлер – Нижневартовск на железнодорожном переезде. В этом поезде ехали и жители Челябинской области.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил региональным министрам общественной безопасности и здравоохранения выяснить, пострадали ли в происшествии южноуральцы, какая им требуется помощь, и оказать ее безотлагательно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, по предварительным данным, ЧП произошло 1 июня в 14 часов 57 минут на перегоне Шенджий – Энем-2 возле платформы Кирпичный (Краснодарский регион).

Водитель грузовика, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом «Адлер – Нижневартовск». Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения загорелись грузовой автомобиль и один вагон пассажирского поезда. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. Кроме того, повреждён локомотив и железнодорожная инфраструктура.

По предварительным данным, в аварии пострадали 13 пассажиров, машинист поезда и его помощник. Пассажиры обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодара. Машинист и его помощник получили травмы различной степени тяжести. Водитель грузовика в тяжелом состоянии доставлен в Энемскую больницу.

В 16 часов по московскому времени 189 пассажиров поезда были отправлены автобусами в Краснодар. Их разместили на вокзале. Движение поездов на перегоне Шенджий – Энем-2 было возобновлено в 20 часов 37 минут.

В результате ЧП было задержано движение шести движение пассажирских поездов (от 1,5 до 6 часов). Пассажиры задержанных поездов, чья задержка превысила 4 часа, обеспечены питанием и питьевой водой.

В настоящий момент пассажиры пострадавшего поезда № 346 Адлер – Нижневартовск следуют по маршруту своим составом. В составе лишь был заменен пострадавший вагон. Железнодорожники предпринимают меры для возвращения поездов в график движения (сокращая время остановок).

Алексей Текслер будет держать ситуацию на своем личном контроле.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ и МВД по Адыгее начали проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Южное следственное управление на транспорте СКР проводит процессуальную проверку в отношении машиниста поезда. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАН, 1953 года рождения, не уступил проезд пассажирскому поезду.

Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.

Фото пресс-службы Южного следственного управления на транспорте