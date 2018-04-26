Артист хора оперного театра Челябинска, стрелявший по «скорой», остался на свободе. Свою вину он признал полностью.

В Калининском районном суде города Челябинска провозглашен обвинительный приговор в отношении девятнадцатилетнего жителя города Челябинска, совершившего хулиганство с применением оружия.

«В ходе судебного заседания установлено, что в ночное время подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, из квартиры дома по улице Набережной из хулиганских побуждений, желая испугать медицинских работников, идущих по двору, из пневматического газобаллонного пистолета калибра 4,5 миллиметров произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего выстрелил в стоящий автомобиль «скорой помощи». От попадания пули разбился аварийный люк, расположенный на крыше автомобиля», - сообщили в прокуратуре региона.

Как сообщил агентству информированный источник в правоохранительных органах Челябинской области, стрелком оказался артист театра оперы и балета имени Глинки. В день инцидента они с другом во время застолья решили узнать, на что способна купленная накануне травматика.

Подсудимый вину в совершении преступления признал, возместил причиненный ущерб, в содеянном раскаялся, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 3 года.