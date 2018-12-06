Бизнесвумен из Златоуста «обула» учеников «Академии успеха» на 25 миллионов рублей

Предпринимательница из Златоуста (Челябинская область) создала в социальных сетях закрытую группу с заманчивым названием «Академия успеха», куда заманивала пользователей со всей России под предлогом обучения бизнесу. Слушатели онлайн уроков добровольно перевели на счет мошенницы 25 миллионов рублей.

Златоустовским городским судом вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя. Она признана виновной в совершении 27 преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество, совершенное крупном и особо крупном размерах».

«Подсудимая, преследуя корыстные цели, не имея реальной возможности исполнять обязательства перед физическими лицами, не обладая собственными денежными средствами, используя доверительные отношения с гражданами, вводила их в заблуждение относительно своих истинных намерений, злоупотребляла их доверием, проводила в созданной ею закрытой группе «Академия Успеха» в социальной сети платные онлайн-уроки по выкупу залогового имущества с аукционов на специализированных площадках», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Мошенница уговаривала их внести денежные средства для участия в совместных сделках по выкупу залогового имущества, обещая хорошую прибыль. Для придания законности получения денежных средств проводила дистанционно занятия, заключала соинвесторские договоры.

В результате преступной деятельности в период с марта 2016 по октябрь 2017 года похитила у 27 потерпевших- жителей Казахстана, а также различных регионов России из городов Ярославль, Пермь, Омск, Москва, Балтийск, Ростов-на Дону, Липецк, Новокузнецк, Иркутск, Тольятти, Киров, Актобе, Стерлитамак, а также городов Челябинской области, вовлеченных в закрытую группу, в общей сложности свыше 25 миллионов рублей. Полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.