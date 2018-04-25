Бунтари, устроившие массовые беспорядки в челябинском СИЗО, сказали последнее слово

Подсудимые по уголовному делу о массовых беспорядках в первом СИЗО Челябинска, произошедших в ночь на девятое декабря 2014-го года, закончили выступать с последним словом в областном суде сегодня, 25-го апреля.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого запланировано на 13-е июня 2018-го года, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Ранее, выступая в прениях, государственный обвинитель Ольга Кузьмина просила признать 11 подсудимых виновными в организации массовых беспорядков (часть первая статьи 212 УК РФ) с наказанием от восьми до 12-ти лет лишения свободы в исправительных колониях строгого и особого режимов - в зависимости от наличия предыдущих судимостей.

Еще одного подсудимого гособвинитель просила признать виновным в участии в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212 УК РФ) с наказанием в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Сторона защиты – подсудимые и их адвокаты – настаивали на невиновности и просили вынести в их отношении оправдательный приговор», - рассказала Евгения Нациевская.

По ее словам, изначально речь шла о 13-ти фигурантах. Однако в отношении одного из них, Аведика Каргиева, дело было прекращено за истечением срока давности. Он обвинялся по части третьей статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам».

На скамье подсудимых по данному уголовному делу оказались в итоге 12 человек: Сергей Колмогорцев, Александр Черепанов, Максим Малиновский, Якуб Велиев, Константин Вислогузов, Семен Востряков, Михаил Захаров, Александр Муковозов, Павел Куребед, Владимир Кунгурцев, Сергей Вяткин и Артем Долгов. На момент беспорядков они содержались в ФКУ «СИЗО-1».

Объем материалов дела составил превысил 50 томов. В результате беспорядков следственному изолятору был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», беспорядки в ночь на девятое декабря 2014-го года произошли при переводе группы отрицательно настроенных осужденных из одной камеры в другую. В конфликте приняли участие около ста человек. Восемь человек в разных камерах нанесли себе незначительные порезы предплечий. При этом некоторые осужденные умудрялись звонить своим родным в момент бунта по сотовому телефону.