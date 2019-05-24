Бывший директор группы компаний «Серебряный ключ» Сребрянский арестован на два месяца

Сегодня, 24 мая, Центральный район суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении Александра Сребрянского, обвиняемого по уголовному делу о хищении денег дольщиков трех строительных компаний региона. До 23 июля он пробудет в СИЗО.

Прокурором поддержано ходатайство следователя части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Установлено, что руководство ООО СК «Радуга» путем обмана и злоупотребления доверием, сознательно сообщив участникам долевого строительства заведомо ложные сведения о сроках окончания, не завершив в установленные сроки строительство, не передав участникам долевого строительства помещения в соответствии с условиями договоров долевого участия в строительстве, действуя через аффилированные организации, похитили денежные средства участников долевого строительства при возведении 7 многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне № 51 жилого района № 11 Краснопольской площадки № 1 Курчатовского района Челябинска», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 23 мая в Челябинске задержан Александр Сребрянский, обвиняемый по уголовному делу о хищении денег дольщиков трех строительных компаний региона.

В уголовных делах фигурирует сумма порядка 86 миллионов рублей. Пострадавшими по уголовному делу проходят 160 семей.

Кроме того, в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области расследуется уголовное дело по фактам хищения неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом», ООО СК «Радуга» денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства при возведении 22 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Челябинска и Копейска.

В ходе предварительного следствия установлено, что конечным бенефициаром данных компаний также является Сребрянский, который в период строительства указанных жилых многоквартирных домов лично и посредством доверенных ему лиц руководил деятельностью вышеуказанных организаций, в связи с чем в разные периоды времени как лично, так и через доверенных лиц назначал на должность руководителей организаций лиц из числа близких знакомых, родственников, сотрудников подконтрольных ему организаций для исключения признака аффилированности и создания видимости деятельности самостоятельных юридических лиц.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство.