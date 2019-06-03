Челябинец грозился взорвать жилой дом, если ему не дадут встретиться с министром обороны

Житель Челябинска переполошил все экстренный службы областного центра. Он настаивал на встрече с министром обороны Челябинской области.

Второго июня в семь часов вечера по пульт ЕДДС от мужчины поступило сообщение с пожеланием встретиться с «Министром обороны Челябинской области». В случае отказа он угрожал подорвать дом с помощью бытового газа. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска.

На место выезжали сотрудники полиции Челябинска, УФВС, МЧС и городской службы спасения. Звонивший был задержан. С ним ведутся следственные действия.

«Данное сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Советский». Задержанным оказался местный житель1978 года рождения. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - рассказала временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, в прошлом году ответственность за лжеминирование ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера) либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, по инициативе прокурора Челябинской области Виталия Лопина лжеминеры теперь будут нести еще и материальный ущерб. После того, как житель Южноуральска «заминировал» жилой дом ради того, чтобы посмотреть на работу спецслужб, он потребовал, чтобы с обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда, причиненного жильцам многоквартирного дома и материального вреда, причиненного службам экстренного реагирования. И эта практика в регионе будет распространяться.