Челябинец, расчленивший собутыльницу, взят под стражу

Заместитель прокурора Ленинского района Челябинска Алексей Гнедышев поддержал ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 69-летнему местному жителю, который убил и расчленил свою собутыльницу.

Следственным отделом по Ленинскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения фрагментов тела человека на улице Магнитогорской, а затем и в квартире дома, расположенного по улице Василевского.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что фрагменты тела принадлежат женщине, проживавшей в соседнем доме.По подозрению в совершении преступления задержан местный житель.Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Установлено, что пенсионер в ходе совместного распития спиртного у себя в квартире, нанес женщине множество ударов руками и ногами и неустановленным предметом в голову, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия. После этого обвиняемый расчленил тело убитой и выбросил на территории Ленинского района. В суде обвиняемый, а он состоит на учете у психиатра, пояснил, что долгие годы страдает провалами в памяти. В связи с провалами в памяти, злоупотреблением спиртным и агрессией его гражданская супруга, с которой прожили 30 лет, ушла от него, поскольку боится проживать с ним», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ленинским районным судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.