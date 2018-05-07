Челябинка более 15-ти лет получала пенсию ослепшей мамы, которую бросила на городской свалке

Челябинка, бросившая на свалке беспомощную мать, чтобы получать за нее пенсию, получила четыре года лишения свободы.

Государственное обвинение представило в суде доказательства, что осенью 2001 года подсудимая из-за неприязненных отношений оставила без помощи свою мать 1942 года рождения, которая в силу возраста и развившихся заболеваний потеряла зрение, ориентацию в пространстве и окружающей обстановке.

«Подсудимая с помощью неустановленных следствием лиц погрузила пожилую женщину в кузов малотоннажного грузового автомобиля и увезла в район городской свалки в Металлургическом районе Челябинска и оставила там. Местонахождение пожилой женщины в настоящее время неизвестно», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре прокуратуры по Челябинской области.

Для оформления доверенности на получение пенсионных выплат дочь приводила внешне схожих со своей матерью женщин. Таким образом в период с первого декабря 2001-го по 30-е июня 2016-го года подсудимая получала пенсию своей мамы, похитив таким образом денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации на сумму 528 тысяч 820 рублей.

По части третьей статьи 159.2 УК РФ виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По преступлению, предусмотренному статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности», подсудимая освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.