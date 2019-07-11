Челябинка может сесть в колонию за обрез по наследству

Полицейские Тракторозаводского района Челябинска изъяли у 46-летней местной жительницы обрез двуствольного охотничьего ружья. Она хранила его в своей квартире.

Жительнице Челябинска грозит реальное лишение свободы за хранение дома обреза охотничьего ружья. Несмотря на то, что оно досталось ей по наследству от умерших родителей, на нее заведено уголовное дело. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы», - рассказала временно исполняющая обязанности начальника отдела дознания управления МВД России по городу Челябинску Евгения Годунова.

Чтобы избежать уголовного наказания за незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, южноуральцам предлагают его сдать добровольно и получить за это вознаграждение. На территории региона сейчас проходит профилактическое мероприятие «Оружие».

За шесть месяцев 2019 года 226 южноуральцев сдали за вознаграждение в отделы Росгвардии и полиции 269 единиц огнестрельного оружия из них. Удивил житель Варны, который сдал ружьё образца 1944 года.

«По всем фактам добровольной сдачи в правительство Челябинской области направлены материалы о выплате гражданам вознаграждений на сумму 784 тысячи рублей. Для того, чтобы сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение и, при этом, избежать уголовной ответственности, южноуральцы могут обратиться с заявлениями в любой территориальный отдел полиции области», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Профилактическое мероприятие «Оружие-2019» будет продлится на территории области до первого ноября.