Челябинка три дня отмечала день рождения и погибла в угаре пожара

Жительница Челябинска три дня отмечала свой день рождения и спалила собственную квартиру. Она уснула пьяной с сигаретой и погибла от отравления угарным газом.

Вечером 10 мая на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступил сигнал: на седьмом этаже жилого дома горит балкон. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

По прибытию на адрес сотрудниками МЧС были организованы эвакуационные мероприятия: на свежий воздух с применением спасательных комплектов были выведены 20 человек, в том числе и трое детей.

«Проникнуть в горящую квартиру не составило труда: входная дверь оказалась незапертой. В квартире пожарные обнаружили 33-летнюю женщину в бессознательном состоянии, которую также эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, женщина скончалась от отравления продуктами горения», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Однокомнатная квартира достаточно серьезно пострадала от пожара. При выяснении обстоятельств и причин было установлено, что очаг пожара находился на диване.

Позднее обнаружение позволило пламени распространиться по квартире, в том числе и на балкон. Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.

Со слов соседей, хозяйка квартиры вела не вполне благополучный образ жизни. А с 8 мая отмечала собственный день рождения.

«Сотрудники «чрезвычайного ведомства» напоминают: курение, особенно в нетрезвом виде, - достаточно распространенная причина пожара. Непотушенная сигарета способна нанести не только крупный материальный ущерб, но и лишить человека самого дорогого – собственной жизни», - добавили в МЧС.