Челябинки, перепутанные в роддоме, отсудили по одному миллиону рублей

Жительницы Челябинска Екатерина Туганова и Люция Рамазанова (Тулигенова), перепутанные 30 лет назад в роддоме, отсудили компенсации.

Сегодня, 17 апреля, состоялось заседание Центрального районного суда Челябинска по рассмотрению исков девушек. Они требовали за свои моральные страдания компенсации по 10 миллионов рублей каждая.

Как сообщила агентству консультант суда Наталья Прохорова, суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований.

Первой в судебном заседании выступила Екатерина Туганова. Ее воспитывала Зоя Туганова –кровная мать Люции Рамазановой (Тулигеновой). Екатерина рассказала, что у нее с мамой не были близких родственных отношений, понимания, они расходились во взглядах. Девочка больше общалась с папой и когда он умер, мама, всегда считавшая, что Катя не их дочь, решила найти кровное дитя. Катя согласилась на тест ДНК, чтобы доказать маме, что она не права и она их родная дочка. Но вышло наоборот. Молодой женщине сейчас трудно. Родных своих родителей она так и не увидела. А родственных отношений с родными братьями, к которым она съездила в деревню, установить так и не удалось.

Люция Рамазанова (Тулигенова), которая нашла свою родную мать, в своем рассказе подчеркивала, что ей пришлось жить в плохих бытовых условиях. В семье было четверо детей – две девочки и два мальчика. Папа обвинял маму, что она нагуляла Люцию (он приревновал ее к соседу, убил его и попал в колонию). Мама начала злоупотреблять спиртным, за детьми не смотрела должным образом. Нередко они голодали, одежда была очень изношенной. После болезней она стала терять слух, хуже учиться. Девочку травили в школе и в селе, так как она по цвету волос отличалась от большинства жителей.

Ответчик иск не признал, поясняя свою позицию тем, что девочка жила в хороших условиях, ее любили, и ни о каком моральном вреде речи быть не может.

Суд обязал министерство финансов РФ выплатить пострадавшим по одному миллиону рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Как уже сообщало агентство, 23 августа 2017 года Центральный районный суд частично удовлетворил исковые требования Зои Тугановой. В ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Решение суда вступило в законную силу.